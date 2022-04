Marché Gourmand Montaut Montaut Catégories d’évènement: Landes

Montaut

Marché Gourmand Montaut, 4 août 2022, Montaut. Marché Gourmand Montaut

2022-08-04 19:00:00 – 2022-08-04 23:00:00

Montaut Landes Buvette du Groupe Élan du Hameau de Brocas et producteurs qui proposeront des plats à consommer sur place en extérieur :

– Légumes

– Escargots

– Cochon

– Canard

– Bœuf

– Frites du Groupe Élan

– Fromage

– Pain

– Vin

– Glaces

– Pâtisseries Liste des producteurs à confirmer. Buvette du Groupe Élan du Hameau de Brocas et producteurs qui proposeront des plats à consommer sur place en extérieur :

– Légumes

– Escargots

– Cochon

– Canard

– Bœuf

– Frites du Groupe Élan

– Fromage

– Pain

– Vin

– Glaces

– Pâtisseries Liste des producteurs à confirmer. +33 6 79 29 94 09 Buvette du Groupe Élan du Hameau de Brocas et producteurs qui proposeront des plats à consommer sur place en extérieur :

– Légumes

– Escargots

– Cochon

– Canard

– Bœuf

– Frites du Groupe Élan

– Fromage

– Pain

– Vin

– Glaces

– Pâtisseries Liste des producteurs à confirmer. Anne Lanta

Montaut

dernière mise à jour : 2022-04-02 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Montaut Autres Lieu Montaut Adresse Ville Montaut lieuville Montaut Departement Landes

Montaut Montaut Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montaut/

Marché Gourmand Montaut 2022-08-04 was last modified: by Marché Gourmand Montaut Montaut 4 août 2022 Landes Montaut

Montaut Landes