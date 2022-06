Marché gourmand Mayrinhac-Lentour Mayrinhac-Lentour Catégories d’évènement: 46500

Mayrinhac-Lentour

Marché gourmand Mayrinhac-Lentour, 23 juillet 2022, Mayrinhac-Lentour.

2022-07-23 19:00:00

Mayrinhac-Lentour 46500 L’association Culture et Patrimoine organise un marché gourmand sur la place du village, avec une animation musicale. Ne pas oublier d’apporter votre assiette, gobelet et couverts. +33 5 65 38 17 05 Mayrinhac-Lentour

