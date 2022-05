Marché gourmand Mauléon-Licharre Mauléon-Licharre Catégories d’évènement: Mauléon-Licharre

Pyrénées-Atlantiques

Marché gourmand Mauléon-Licharre, 27 juillet 2021, Mauléon-Licharre. Marché gourmand Mauléon-Licharre

2021-07-27 19:00:00 – 2022-07-27 23:00:00

Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques Les producteurs fermiers viennent cuisiner leurs produits sous les halles de la haute ville.

A 19h partie de pelote à main nue.

Animation musicale et possibilité de restauration dans les 2 bars. Les producteurs fermiers viennent cuisiner leurs produits sous les halles de la haute ville.

A 19h partie de pelote à main nue.

Animation musicale et possibilité de restauration dans les 2 bars. +33 5 59 28 18 67 Les producteurs fermiers viennent cuisiner leurs produits sous les halles de la haute ville.

A 19h partie de pelote à main nue.

Animation musicale et possibilité de restauration dans les 2 bars. Mauléon-Licharre

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Mauléon-Licharre, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Mauléon-Licharre Adresse Ville Mauléon-Licharre lieuville Mauléon-Licharre Departement Pyrénées-Atlantiques

Marché gourmand Mauléon-Licharre 2021-07-27 was last modified: by Marché gourmand Mauléon-Licharre Mauléon-Licharre 27 juillet 2021 Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques