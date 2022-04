MARCHÉ GOURMAND Les Moutiers-en-Retz, 4 juillet 2022, Les Moutiers-en-Retz.

MARCHÉ GOURMAND La Fradouillère Ferme de la Fradouillère Les Moutiers-en-Retz

2022-07-04 – 2022-07-04 La Fradouillère Ferme de la Fradouillère

Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Des balades en poneys pour les enfants et une visite libre de la mini-ferme sont proposées sur place afin de rendre cet évènement encore plus convivial.

Possibilité sur place de se restaurer auprès d’un fouassier (sauf 2 dates sur début août à re-confirmer prochainement) ou bien de profiter des spécialités des exposants.

LISTE DES PRODUCTEURS EN 2021 (en attente de confirmation pour 2022) :

Le Domaine du Sillon Côtier – Vin – Nicolas FERRE des Moutiers en Retz

Les Salines de Millac – Sel – Emmanuel VIOLLEAU et Nathalie LECHAT des Moutiers en Retz

Ho’op, Déclic Gourmand – tartinades végétales

TY producteurs – viande de porc et produits charcutiers

Huitre Atlantique Vendée Dupont – Huîtres et moules – Jean-Phlippe DUPOND des Moutiers en Retz

Trompe Souris – Bière – Antoine BOUYER de la Chapelle Basse Mer

Apiculteur – Miel – Michel LOUVIOT de St Philbert de Grand Lieu

GAEC du Baril – yaourts, beurre, fromage

Le Champs des oiseaux – Poulet, pintade – Anicia MARCHAND de Pornic

GAEC de la Milliassière – Légumes – Isabelle et Philippe SIRE du Clion sur Mer

Ferme de la Goguillais – boeuf, veau de lait, conserves

La Spirulinerie – spiruline

Bergerie du Mouton Noir – fromage de brebis

La Savonnerie de Marcel – savon

L’Instant Fouassier – fouasse

L’Estran – poisson

Ferme de la Baubatière – Huile vierge de tournesol

Ferme de l’Anfrenière – Pâtes fraiches et farine

Verger Les Brin’Belles – Fraises

Les Délices de l’Air Marin – Glaces, sorbet et lait cru – Gwendoline ROCHER des Moutiers en Retz

Un marché à la ferme pour découvrir la richesse des saveurs de notre région… Des produits locaux de qualité au goût unique et authentique…

+33 6 32 50 54 80

Des balades en poneys pour les enfants et une visite libre de la mini-ferme sont proposées sur place afin de rendre cet évènement encore plus convivial.

Possibilité sur place de se restaurer auprès d’un fouassier (sauf 2 dates sur début août à re-confirmer prochainement) ou bien de profiter des spécialités des exposants.

LISTE DES PRODUCTEURS EN 2021 (en attente de confirmation pour 2022) :

Le Domaine du Sillon Côtier – Vin – Nicolas FERRE des Moutiers en Retz

Les Salines de Millac – Sel – Emmanuel VIOLLEAU et Nathalie LECHAT des Moutiers en Retz

Ho’op, Déclic Gourmand – tartinades végétales

TY producteurs – viande de porc et produits charcutiers

Huitre Atlantique Vendée Dupont – Huîtres et moules – Jean-Phlippe DUPOND des Moutiers en Retz

Trompe Souris – Bière – Antoine BOUYER de la Chapelle Basse Mer

Apiculteur – Miel – Michel LOUVIOT de St Philbert de Grand Lieu

GAEC du Baril – yaourts, beurre, fromage

Le Champs des oiseaux – Poulet, pintade – Anicia MARCHAND de Pornic

GAEC de la Milliassière – Légumes – Isabelle et Philippe SIRE du Clion sur Mer

Ferme de la Goguillais – boeuf, veau de lait, conserves

La Spirulinerie – spiruline

Bergerie du Mouton Noir – fromage de brebis

La Savonnerie de Marcel – savon

L’Instant Fouassier – fouasse

L’Estran – poisson

Ferme de la Baubatière – Huile vierge de tournesol

Ferme de l’Anfrenière – Pâtes fraiches et farine

Verger Les Brin’Belles – Fraises

Les Délices de l’Air Marin – Glaces, sorbet et lait cru – Gwendoline ROCHER des Moutiers en Retz

La Fradouillère Ferme de la Fradouillère Les Moutiers-en-Retz

dernière mise à jour : 2022-04-18 par