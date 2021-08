Le Fousseret Halle Haute-Garonne, Le Fousseret Marché Gourmand Le Fousseret N°71 Halle Le Fousseret Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Halle, le dimanche 5 septembre

Le marché gourmand fera sa rentrée le dimanche 5 septembre. Le chef Jean-Charles BRIQUET et L’Ôberge vous invitent à une dégustation culinaire de plat et dessert réalisés avec les produits du marché. Bon dimanche à tous et à très vite ! Le marché se tiendra aux horaires habituels de 8h30 à 13h le dimanche 5 septembre.

Entrée libre

Invité : chef Jean-Charles BRIQUET et L'Ôberge

