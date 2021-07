Le Caylar Le Caylar Hérault, Le Caylar MARCHÉ GOURMAND Le Caylar Le Caylar Catégories d’évènement: Hérault

MARCHÉ GOURMAND Le Caylar, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Le Caylar. MARCHÉ GOURMAND 2021-07-07 19:00:00 – 2021-07-07 23:45:00

Le Caylar Hérault Le Caylar Vivez et mangez Fermier dans une soirée festive autour de délicieuses assiettes fermières composées devant vous par nos producteurs, artisans et vignerons, un régal pour tous les sens!

