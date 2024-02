Marché gourmand Le Blanc, jeudi 25 juillet 2024.

Marché gourmand Le Blanc Indre

Jeudi

La cour du château Naillac accueillera à partir de 18h30 une dizaine de producteurs locaux pour découvrir les spécialités régionales.

Dans ce lieu chargé d’histoire qu’est la cour du château Naillac, les exposants sont installés tout autour et chacun est convié à faire ses emplettes à emporter ou à consommer sur place. Des tables sont installées au milieu pour déguster les produits achetés et passer un bon moment entre amis et famille. Les visiteurs peuvent concocter leur menu de l’entrée jusqu’au dessert. Pêt de plateaux et couverts sur place. L’écomusée est ouvert gratuitement pour l’occasion de 18h30 à 22h. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-25 18:30:00

fin : 2024-07-25 22:00:00

Place du Champ de Foire

Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire accueil@destination-brenne.fr

L’événement Marché gourmand Le Blanc a été mis à jour le 2024-02-05 par Destination Brenne