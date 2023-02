MARCHÉ GOURMAND La Fradouillère Les Moutiers-en-Retz Catégories d’Évènement: Les Moutiers-en-Retz

Loire-Atlantique Des balades en poneys pour les enfants et une visite libre de la mini-ferme sont proposées sur place afin de rendre cet évènement encore plus convivial. Possibilité sur place de se restaurer en goutant les spécialités des exposants. LISTE DES PRODUCTEURS Le Domaine du Sillon Côtier – Vin

Ho’op, Déclic Gourmand – Tartinades végétales

TY producteurs – Viande de porc et produits charcutiers

GAEC du Baril – Yaourts, beurre, fromage

La Spirulinerie – Spiruline

Bergerie du Mouton Noir – Fromage de brebis

La Savonnerie de Marcel – Savon

L’Instant Fouassier – Fouasse

Ferme de l’Anfrenière – Pâtes fraiches et farine

Les Délices de l’Air Marin – Glaces, sorbet et lait cru

Verger Les Brin’Belles – Fraises

Ferme des Vieux Copaines – Légumes

Ferme de la Guinefolle – Boeuf, veau

Madame Granola – Granola

Bienvenue au Marché Gourmand à la Ferme Les Délices de l'Air Marin aux Moutiers-en-Retz ! Un rendez-vous d'été, un marché nocturne pour découvrir la richesse des saveurs de notre région. Des produits locaux de qualité au goût unique et authentique. +33 6 32 50 54 80

