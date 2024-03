Marché gourmand Joué-lès-Tours, samedi 30 mars 2024.

Marché gourmand Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Samedi

Ils seront 24 exposants, producteurs, artisans et artistes locaux. Ils vont vous faire faire un tour d’horizon du savoir-faire à la mode Tourangelle.

Et puis, il y a nous ! Et oui, nous aussi on vous réserve des surprises. On vous a préparé 4 tirages de tombola, des ventes flash tout au long de la journée comme on sait si bien le faire, 2 démonstrations de produit et de la bonne humeur bien-sûr ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 10:00:00

fin : 2024-03-30 18:00:00

5 Rue Debrou

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

