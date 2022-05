Marché gourmand Italien Saint-Germain-de-la-Rivière, 9 juillet 2022, Saint-Germain-de-la-Rivière.

Marché gourmand Italien Maison du Pays Fronsadais 1 avenue Charles de Gaulle Saint-Germain-de-la-Rivière

2022-07-09 10:00:00 – 2022-07-17 23:00:00 Maison du Pays Fronsadais 1 avenue Charles de Gaulle

Saint-Germain-de-la-Rivière Gironde

EUR Sur ce marché, vous retrouverez des produits en provenance directe d’Italie.

Charcuterie, fromages, pâtes, sauces, miels, panettone, gâteaux siciliens, huile d’olive, vinaigre balsamique et crème blanc ou noir, aux truffes, des moutardes et condiments, vins, apéritifs et digestifs, soda, limonades et jus de fruits bio, stand de bières locales… est un stand dédié aux bijoux de Murano.

Sur ce marché, vous retrouverez des produits en provenance directe d’Italie.

+33 6 68 96 21 81

