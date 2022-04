Marché gourmand Haguenau Haguenau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Haguenau

Marché gourmand Haguenau, 2 avril 2022, Haguenau. Marché gourmand Haguenau

2022-04-02 – 2022-04-15

Haguenau Bas-Rhin Haguenau Les producteurs locaux se donnent rendez-vous sur la Place de la République au centre ville et vous proposent leurs produits frais de qualité. Transferts exceptionnels sur le Cours de la Décapole : – Les samedis 21 et 28 mai, à l’occasion de l’Humour des Notes

– Le samedi 27 août à l’occasion du Festival du Houblon Retrouvez des produits locaux et du terroir, pour un marché basé sur les circuits courts. +33 3 88 90 67 72 Les producteurs locaux se donnent rendez-vous sur la Place de la République au centre ville et vous proposent leurs produits frais de qualité. Transferts exceptionnels sur le Cours de la Décapole : – Les samedis 21 et 28 mai, à l’occasion de l’Humour des Notes

– Le samedi 27 août à l’occasion du Festival du Houblon Haguenau

dernière mise à jour : 2022-03-30 par Office de tourisme de Haguenau

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Haguenau Autres Lieu Haguenau Adresse Ville Haguenau lieuville Haguenau Departement Bas-Rhin

Haguenau Haguenau Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/haguenau/

Marché gourmand Haguenau 2022-04-02 was last modified: by Marché gourmand Haguenau Haguenau 2 avril 2022 Bas-Rhin Haguenau

Haguenau Bas-Rhin