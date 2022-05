Marché gourmand Fouquebrune Fouquebrune Catégories d’évènement: Charente

Fouquebrune

Marché gourmand Fouquebrune, 1 janvier 2022, Fouquebrune. Marché gourmand Fouquebrune

2022-01-01 – 2022-06-04

Fouquebrune Charente Fouquebrune Le marché gourmand de Fouquebrune se déroule tous les 15 jours. Présence de producteurs locaux, food trucks et créateurs en été et lors du Marché de Noël.

Possibilité de précommande avec certains producteurs et livraison sur le marché. fouquebrune@orange.fr +33 5 45 24 58 89 https://www.fouquebrune.fr/vie-de-la-commune/agenda-des-manifestations/ Fouquebrune

dernière mise à jour : 2022-05-03 par Office de tourisme du Sud-Charente

Détails Catégories d’évènement: Charente, Fouquebrune Autres Lieu Fouquebrune Adresse Ville Fouquebrune lieuville Fouquebrune Departement Charente

Fouquebrune Fouquebrune Charente https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fouquebrune/

Marché gourmand Fouquebrune 2022-01-01 was last modified: by Marché gourmand Fouquebrune Fouquebrune 1 janvier 2022 Charente Fouquebrune

Fouquebrune Charente