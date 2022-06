Marché gourmand Fargues Fargues Catégories d’évènement: Fargues

Gironde

Marché gourmand Fargues, 2 juillet 2022, Fargues. Marché gourmand

Stade municipal Fargues Gironde OT Sauternes Graves Landes Girondines

2022-07-02 14:00:00 – 2022-07-02 23:00:00 Fargues

Gironde Fargues 10 10 EUR AU PROGRAMME

14h : Tournoi de pétanque

18h : Tournoi de foot U11

19h30 : Rando VTT

23h : Feu d’artifice LA RANDO DES LUCIOLES

15 km VTT

30 km VTT

Casque + gilet + éclairage avant et arrière obligatoires

10 km marche

Inscription en ligne sur www.promiting.fr ou sur place (majoration de 2€ pour les inscriptions sur place)

Réservation des repas avant le départ AU PROGRAMME

14h : Tournoi de pétanque

18h : Tournoi de foot U11

19h30 : Rando VTT

23h : Feu d’artifice LA RANDO DES LUCIOLES

15 km VTT

30 km VTT

Casque + gilet + éclairage avant et arrière obligatoires

10 km marche

Inscription en ligne sur www.promiting.fr ou sur place (majoration de 2€ pour les inscriptions sur place)

Réservation des repas avant le départ +33 5 56 63 31 42 AU PROGRAMME

14h : Tournoi de pétanque

18h : Tournoi de foot U11

19h30 : Rando VTT

23h : Feu d’artifice LA RANDO DES LUCIOLES

15 km VTT

30 km VTT

Casque + gilet + éclairage avant et arrière obligatoires

10 km marche

Inscription en ligne sur www.promiting.fr ou sur place (majoration de 2€ pour les inscriptions sur place)

Réservation des repas avant le départ Pixabay

Fargues

dernière mise à jour : 2022-06-23 par OT Sauternes Graves Landes Girondines

Détails Catégories d’évènement: Fargues, Gironde Other Lieu Fargues Adresse Stade municipal Fargues Gironde OT Sauternes Graves Landes Girondines Ville Fargues lieuville Fargues Departement Gironde

Fargues Fargues Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fargues/

Marché gourmand Fargues 2022-07-02 was last modified: by Marché gourmand Fargues Fargues 2 juillet 2022 Stade municipal Fargues Gironde OT Sauternes Graves Landes Girondines

Fargues Gironde