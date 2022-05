Marché gourmand et nocturne Moloy Moloy Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Moloy

Marché gourmand et nocturne Moloy, 30 juillet 2022, Moloy. Marché gourmand et nocturne terrain de foot place du monument Moloy

2022-07-30 – 2022-07-30 terrain de foot place du monument

Moloy Côte-d’Or Moloy EUR 0 Marché gourmand et foire artisanale organisés par l’association St. Jean Baptiste à Moloy, vous propose de découvrir des produits locaux, de terroir et artisanaux. Entrée libre. christiane.gerrier@orange.fr Marché gourmand et foire artisanale organisés par l’association St. Jean Baptiste à Moloy, vous propose de découvrir des produits locaux, de terroir et artisanaux. Entrée libre. terrain de foot place du monument Moloy

dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Moloy Autres Lieu Moloy Adresse terrain de foot place du monument Ville Moloy lieuville terrain de foot place du monument Moloy Departement Côte-d’Or

Moloy Moloy Côte-d’Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moloy/

Marché gourmand et nocturne Moloy 2022-07-30 was last modified: by Marché gourmand et nocturne Moloy Moloy 30 juillet 2022 Côte-d'Or Moloy

Moloy Côte-d’Or