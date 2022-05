Marché gourmand et festif Noaillan Noaillan Catégories d’évènement: 33730

Noaillan 33730 Noaillan Les marchés gourmands et festifs sont de retour à Noaillan pour la deuxième saison. La première édition a connu un vif succès, la deuxième saison devrait confirmer l'engouement de ce marché festif, il y aura également des animations musicales à découvrir lors de ces marchés. Composé d'une quinzaine de commerçants, le marché privilégie le contact direct entre le producteur et le consommateur, avec la vente directe et l'authenticité des produits préparés à partir du savoir-faire traditionnel. Les visiteurs et les consommateurs trouveront des produits à consommer sur place, des tables et des chaises à disposition.

Noaillan

