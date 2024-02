Marché gourmand et festif Noaillan, vendredi 9 août 2024.

Marché gourmand et festif Noaillan Gironde

Les marchés gourmands et festifs sont de retour à Noaillan. Composé d’une quinzaine de commerçants, le marché privilégie le contact direct entre le producteur et le consommateur, avec la vente directe et l’authenticité des produits préparés à partir du savoir-faire traditionnel.

Une animation musicale est prévue pour chacun des marchés pour le mois de juin il s’agit de Lous Cap Negues, pour les mois de juillet et septembre ça sera Kévin Monnier et pour le mois d’août le groupe Burnin Chords.

Les visiteurs et les consommateurs trouveront des produits à consommer sur place, des tables et des chaises à disposition. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-09 19:00:00

fin : 2024-08-09

Place du Général Leclerc

Noaillan 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine j.sanlias@noaillan.fr

L’événement Marché gourmand et festif Noaillan a été mis à jour le 2024-02-07 par OT Sauternes Graves Landes Girondines