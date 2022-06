Marché gourmand et festif Broût-Vernet Broût-Vernet Catégories d’évènement: Allier

Broût-Vernet

Marché gourmand et festif Broût-Vernet, 8 juillet 2022, Broût-Vernet. Marché gourmand et festif

Place de l’église Broût-Vernet Allier

2022-07-08 18:00:00 18:00:00 – 2022-07-08 Broût-Vernet

Allier Broût-Vernet Produits fermiers locaux en vente directe. Repas et animations.

Profitez d’une ambiance chaleureuse et festive. +33 4 70 48 42 42 https://www.marches-producteurs.com/ Broût-Vernet

dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Broût-Vernet Other Lieu Broût-Vernet Adresse Place de l'église Broût-Vernet Allier Ville Broût-Vernet lieuville Broût-Vernet Departement Allier

Broût-Vernet Broût-Vernet Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brout-vernet/

Marché gourmand et festif Broût-Vernet 2022-07-08 was last modified: by Marché gourmand et festif Broût-Vernet Broût-Vernet 8 juillet 2022 Place de l'église Broût-Vernet Allier

Broût-Vernet Allier