Avenue de la République Stade Saint-Léon-sur-l’Isle Dordogne Stade Avenue de la République

2022-07-22 – 2022-07-22

Stade Avenue de la République

Saint-Léon-sur-l’Isle

Dordogne 19h : marché gourmand

20h : concert “Crystal Thomas Cuivre”

RDV Stade du bourg (av. de la République).

Entrée gratuite

Mairie 05 53 80 65 18 / 06 16 46 81 64 Concert au stade à 21h avec Leroy Jones et High Blood Pressure dans le cadre du MNOP Tour 2021.

Restauration rapide sur place dès 19h (stands)

Entrée gratuite

Mairie 05 53 80 65 18 / 06 16 46 81 64 musique

Stade Avenue de la République Saint-Léon-sur-l’Isle

