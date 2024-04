Marché gourmand et champêtre Route de Frynaudour Plourivo, samedi 22 juin 2024.

Marché gourmand et champêtre à la chapelle St Jean à Plourivo, en Penhoat. Exposition et vente de producteurs et artisans locaux. Restauration sur place, en musique grâce à Arnaud Brox qui animera notre soirée. Messe et feu de la St Jean. Organisé par l’Association 02 l’air. .

Début : 2024-06-22 17:00:00

fin : 2024-06-22 00:00:00

Route de Frynaudour Chapelle Saint-Jean

Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne association.o2lair@gmail.com

