Marché gourmand et bien-être à Mamers Salle des fêtes Mamers, samedi 20 avril 2024.

Marché gourmand et bien-être à Mamers Salle des fêtes Mamers Sarthe

Marché gourmand et bien-être avec des producteurs locaux à la salle des fêtes de Mamers et sur le parvis, de 16h à 22h. Organisé par le Comité des fêtes.

Buvette et restauration sur place.

Informations au 06 70 82 19 60 ou 06 88 41 97 13 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 16:00:00

fin : 2024-04-20 22:00:00

Salle des fêtes Place Carnot

Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire

L’événement Marché gourmand et bien-être à Mamers Mamers a été mis à jour le 2024-04-05 par eSPRIT Pays de la Loire