Verneuil-en-Bourbonnais Verneuil-en-Bourbonnais Allier, Verneuil-en-Bourbonnais Marché gourmand et artisanal. Verneuil-en-Bourbonnais Verneuil-en-Bourbonnais Catégories d’évènement: Allier

Verneuil-en-Bourbonnais

Marché gourmand et artisanal. Verneuil-en-Bourbonnais, 17 août 2021, Verneuil-en-Bourbonnais. Marché gourmand et artisanal. 2021-08-17 15:00:00 15:00:00 – 2021-08-17 20:00:00 20:00:00

Verneuil-en-Bourbonnais Allier Verneuil-en-Bourbonnais Vins de St Pourçain, pains, fromages, salaisons, charcuteries…+ barbecue.

Confection de son panier pique-nique sur place, animation musicale avec Happy Brass Band et Jazz New Orleans. http://www.festigo.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-12 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Verneuil-en-Bourbonnais Autres Lieu Verneuil-en-Bourbonnais Adresse Ville Verneuil-en-Bourbonnais lieuville 46.34587#3.25291