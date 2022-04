Marché gourmand et artisanal Gavarnie-Gèdre Gavarnie-Gèdre Catégories d’évènement: Gavarnie-Gèdre

Hautes-Pyrénées

Marché gourmand et artisanal Gavarnie-Gèdre, 21 juillet 2022, Gavarnie-Gèdre. Marché gourmand et artisanal GAVARNIE Devant la salle des fêtes Gavarnie-Gèdre

2022-07-21 15:00:00 15:00:00 – 2022-07-21 20:00:00 20:00:00 GAVARNIE Devant la salle des fêtes

Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées Animé par Serge Briffault et son accordéon. Venez découvrir et déguster les productions locales dans une ambiance conviviale et festive ! Animé par Serge Briffault et son accordéon. GAVARNIE Devant la salle des fêtes Gavarnie-Gèdre

