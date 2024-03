MARCHÉ GOURMAND ET ARTISANAL Rue du Canal Fillé, dimanche 6 octobre 2024.

Le Marché gourmand et artisanal artisans et producteurs locaux dans un cadre naturel exceptionnel

Ce rendez-vous annuel accueille près de 60 exposants, producteurs locaux et artisans. Venez flâner entre les stands de confitures, miel, rillettes ou bières, céramiques, bijoux, maroquinerie, savons…

Des animations pour toute la famille seront également proposées, le Moulin Cyprien, le Centre d’art contemporain et la boutique du Moulin sont ouverts en continu toute la journée. .

Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire ile.moulinsart@cc-valdesarthe.fr

