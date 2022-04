Marché gourmand en musique Nancray Nancray Catégories d’évènement: Doubs

Nancray

Marché gourmand en musique Nancray, 8 juillet 2022, Nancray. Marché gourmand en musique Rue du Musée Musée des maisons comtoises Nancray

2022-07-08 – 2022-07-08 Rue du Musée Musée des maisons comtoises

Nancray Doubs 0 EUR En partenariat avec l’association du marché de Gennes, le musée accueillera une douzaine de producteurs locaux lors d’un marché nocturne pour deux soirées conviviales, authentiques, gourmandes et musicales. On y trouvera un choix de produits de saison de la région (légumes, viande, poisson, fromages, bière, vin, miel, etc…).

La restauration sur place sera assurée par un restaurateur qui cuisinera des produits du marché.

Des concerts de groupes locaux animeront la soirée. musee@maisons-comtoises.org +33 3 81 55 29 77 En partenariat avec l’association du marché de Gennes, le musée accueillera une douzaine de producteurs locaux lors d’un marché nocturne pour deux soirées conviviales, authentiques, gourmandes et musicales. On y trouvera un choix de produits de saison de la région (légumes, viande, poisson, fromages, bière, vin, miel, etc…).

La restauration sur place sera assurée par un restaurateur qui cuisinera des produits du marché.

Des concerts de groupes locaux animeront la soirée. Rue du Musée Musée des maisons comtoises Nancray

dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Nancray Autres Lieu Nancray Adresse Rue du Musée Musée des maisons comtoises Ville Nancray lieuville Rue du Musée Musée des maisons comtoises Nancray Departement Doubs

Nancray Nancray Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nancray/

Marché gourmand en musique Nancray 2022-07-08 was last modified: by Marché gourmand en musique Nancray Nancray 8 juillet 2022 Doubs Nancray

Nancray Doubs