Marché Gourmand des Producteurs de Pays du Vigan Le Vigan Le Vigan Catégories d’évènement: 46300

Le Vigan

Marché Gourmand des Producteurs de Pays du Vigan Le Vigan, 6 juillet 2021, Le Vigan. Marché Gourmand des Producteurs de Pays du Vigan Place de l’Église Mairie Le Vigan

2021-07-06 17:30:00 – 2021-08-31 21:30:00 Place de l’Église Mairie

Le Vigan 46300 Possibilité de composer ses assiettes avec les produits du marché et de les déguster sur place. Tous les mardis du 06 Juillet au 31 Août, de 17H30 à 21H30, sur la place de l’Église Possibilité de composer ses assiettes avec les produits du marché et de les déguster sur place. © F. Lacan Office de Tourisme Pays de Gourdon

Place de l’Église Mairie Le Vigan

dernière mise à jour : 2022-01-06 par

Détails Catégories d’évènement: 46300, Le Vigan Autres Lieu Le Vigan Adresse Place de l'Église Mairie Ville Le Vigan lieuville Place de l'Église Mairie Le Vigan Departement 46300

Le Vigan Le Vigan 46300 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-vigan/

Marché Gourmand des Producteurs de Pays du Vigan Le Vigan 2021-07-06 was last modified: by Marché Gourmand des Producteurs de Pays du Vigan Le Vigan Le Vigan 6 juillet 2021 46300 Le Vigan

Le Vigan 46300