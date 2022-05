Marché gourmand de Tavant Tavant, 1 juin 2022, Tavant.

2022-06-01 – 2022-06-01

Tavant Indre-et-Loire Tavant

C’est bientôt le temps des Marchés gourmands de Tavant !

Depuis 18 ans ils s’installent tous les 1er et 3e mercredi du mois de début juin à début septembre. Rendez-vous dès 18h30 près de la salle des fêtes.

Vous retrouverez à chaque marché deux menus traditionnels différents (pour en savoir plus suivez notre page : www.facebook.com/MairieTavant), mais aussi des plats orientaux, fouées, burgers et croques, crêpes et galettes, glaces et autres douceurs, ainsi que des vins de Chinon. Les enfants apprécieront aussi la pêche aux canards.

Enfin, la soirée du 17 août promet d’être spéciale avec un concert de Wes & Co à partir de 20h.

(Nous ne prenons aucune réservation)

A très bientôt !

culture@tavant.fr +33 9 72 30 69 94 https://www.communedetavant.fr/

