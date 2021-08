Marché gourmand de Tavant Tavant, 1 septembre 2021, Tavant.

Marché gourmand de Tavant 2021-09-01 18:30:00 – 2021-09-01

Tavant 37220 Tavant

Les marchés gourmands de Tavant reprennent pour notre plus grand plaisir !

Chaque 1er et 3e mercredi du mois de juillet à début septembre, la soirée est ouverte dès 18h30, avec au menu : repas traditionnels, spécialités réunionnaises, fouées, pizzas, burgers et croques, galettes et crêpes, glaces et barbe à papa ; accompagnés du vin de Tavant ou des boissons de la buvette communale. Une pêche à la ligne sera aussi proposée aux enfants en juillet et en août.

Toutes les dates en 2021 : 7 juillet, 21 juillet, 4 août, 18 août et 1er septembre

Afin que les marchés se déroulent au mieux pendant tout l’été, merci de respecter les règles suivantes :

– port du masque dans tous vos déplacements, lors du service et dans les files d’attente

– consommation autorisée à table seulement, nourriture et boissons

culture@tavant.fr +33 9 72 30 69 94 https://www.communedetavant.fr/

