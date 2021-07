Plazac Plazac Dordogne, Plazac Marché gourmand de Plazac Plazac Plazac Catégories d’évènement: Dordogne

Marché gourmand de Plazac Plazac, 14 juillet 2021

A partir de 19h, vous trouverez sur ce marché gourmand : soupe haricot couenne, poulet tandoori, assiettes gourmandes, végétariennes et de la mer, grillades, frites, assiettes de fromages, fraises, melon, pâtisseries, vin de bergerac, buvette, tombola. ( Merci de prévoir vos couverts ).
+33 6 07 81 52 86
domainedulac-dordogne.com

