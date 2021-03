Le Fousseret Halle Haute-Garonne, Le Fousseret Marché Gourmand de Le Fousseret Halle Le Fousseret Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Le Fousseret

Marché Gourmand de Le Fousseret Halle, 7 mars 2021-7 mars 2021, Le Fousseret. Marché Gourmand de Le Fousseret

Halle, le dimanche 7 mars à 08:30

Bonjour les amis gourmands ! Le prochain marché a lieu le dimanche 7 mars.

Cette fois-ci nous vous invitons à aller à la rencontre de Monique et Les Gourmandiseries de Flora. Elle vous fera découvrir ses succulentes pâtisseries : macarons, donuts, oreillettes… et autres gourmandises toutes aussi alléchantes les unes que les autres ?.

Vos exposants habituels seront bien sur présents. A très vite et n’oubliez pas …? ?…..↔️…..?

Prenez soin de vous! Invité du mois : Les Gourmandises de Flora fabrication de biscuits Halle Le Fousseret Le Fousseret Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-07T08:30:00 2021-03-07T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Le Fousseret Autres Lieu Halle Adresse Le Fousseret Ville Le Fousseret