2022-06-25

Marché champêtre à 3 kilomètres d'Issigeac, au lieu dit Labarde organisé par L'Élevage des Gironnets en pleine nature, à côté des chevaux, avec un feu d'artifice à chaque soirée, animé par Thierry Alary musicien, dj tout l'été. Tours de poney et de calèche sur place. Vous pourrez y déguster des produits locaux, grillades avec frites maison, des pizzas au feu de bois, des moules/frites, fruits de mer, crêpes, gaufres, glaces artisanales, vins, miel… dans un cadre idyllique, et ambiance conviviale assurée !!! Possibilité de réserver votre table par téléphone. Rendez vous à ne pas manquer !! Didier Chauveau

