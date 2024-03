Marché gourmand de Beaune Place de la Halle Beaune, lundi 1 janvier 2024.

Marché gourmand de Beaune Place de la Halle Beaune Côte-d’Or

Marché du mercredi matin 15 commerçants.

Plus intime et plus cosy, c’est un petit marché concentré sur la place de la Halle avec tout ce qu’il faut pour remplir son panier. L’essentiel est là le petit rôti qu’on voulait faire aujourd’hui avec ses légumes de saison, la salade fraîche et même quelques fleurs pour orner votre maison. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01 08:00:00

fin : 2024-12-31 12:00:00

Place de la Halle Halles de Beaune

Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté beaune@beaune-tourisme.fr

L’événement Marché gourmand de Beaune Beaune a été mis à jour le 2024-03-22 par La Côte-d’Or J’adore