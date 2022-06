Marché Gourmand & Concert LUA NOVA au Trait d’Union, 24 juillet 2022, .

Marché Gourmand & Concert LUA NOVA au Trait d’Union



2022-07-24 21:00:00 – 2022-07-24

Marché gourmand

Dès 18h30, tous les dimanches de Juillet, Août et Septembre

on rassemble pour vous pleins de FoodTrucks à base de Burgers, Pizzas, Urugayen, Poke bowl, Indien..

Et bien sûr comme l’an dernier : ça se joue en musique !

