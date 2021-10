Charmes Charmes Aisne, Charmes MARCHE GOURMAND – CHARMES Charmes Charmes Catégories d’évènement: Aisne

Charmes

MARCHE GOURMAND – CHARMES Charmes, 21 novembre 2021, Charmes. MARCHE GOURMAND – CHARMES Charmes

2021-11-21 – 2021-11-21

Charmes Aisne Charmes Marché gourmand organisé par l’Arsenal Club ABC avec la présence de producteurs locaux. Buvette et restauration sur place. Entrée gratuite.

Renseignements et réservations au 06.75.41.83.30 Marché gourmand organisé par l’Arsenal Club ABC avec la présence de producteurs locaux. Buvette et restauration sur place. Entrée gratuite.

Renseignements et réservations au 06.75.41.83.30 +33 6 75 41 85 30 Marché gourmand organisé par l’Arsenal Club ABC avec la présence de producteurs locaux. Buvette et restauration sur place. Entrée gratuite.

Renseignements et réservations au 06.75.41.83.30 FREEPIK

Charmes

dernière mise à jour : 2021-10-25 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Charmes Autres Lieu Charmes Adresse Ville Charmes lieuville Charmes