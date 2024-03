Marché gourmand champêtre SAZOS Sazos, dimanche 7 juillet 2024.

Marché gourmand champêtre SAZOS Sazos Hautes-Pyrénées

Tous les dimanches à midi

– Repas libre-service de nos produits et préparations fermières.

– Animation musicale et/ou performance.

– Grillade et plancha à disposition.

– Amenez vos couverts et votre bonne humeur.

Tout public.

Prix selon consommation et participation libre mais nécessaire pour les artistes.

Entrée libre avec adhésion à l’association (0.50€ incluse dans la première consommation). EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-07 12:00:00

fin : 2024-08-25

SAZOS La ferme des cascades

Sazos 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie

