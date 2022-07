Marché Gourmand Castelnau-sur-Gupie Castelnau-sur-Gupie Catégories d’évènement: Castelnau-sur-Gupie

Lot-et-Garonne

Marché Gourmand Castelnau-sur-Gupie, 4 juillet 2022, Castelnau-sur-Gupie. Marché Gourmand

Sous la halle Castelnau-sur-Gupie Lot-et-Garonne

2022-07-04 19:00:00 – 2022-07-04 Castelnau-sur-Gupie

Lot-et-Garonne Castelnau-sur-Gupie Marché Gourmand :

– Buvette et Restauration.

– Pensez à apporter vos assiettes et couverts. Marché Gourmand :

– Buvette et Restauration. +33 5 53 94 21 23 Marché Gourmand :

– Buvette et Restauration.

– Pensez à apporter vos assiettes et couverts. Mairie de Castelnau-sur-Gupie

Castelnau-sur-Gupie

dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Castelnau-sur-Gupie, Lot-et-Garonne Autres Lieu Castelnau-sur-Gupie Adresse Sous la halle Castelnau-sur-Gupie Lot-et-Garonne Ville Castelnau-sur-Gupie lieuville Castelnau-sur-Gupie Departement Lot-et-Garonne

Marché Gourmand Castelnau-sur-Gupie 2022-07-04 was last modified: by Marché Gourmand Castelnau-sur-Gupie Castelnau-sur-Gupie 4 juillet 2022 Sous la halle Castelnau-sur-Gupie Lot-et-Garonne

Castelnau-sur-Gupie Lot-et-Garonne