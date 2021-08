Castelnau-Rivière-Basse Castelnau-Rivière-Basse Castelnau-Rivière-Basse, Hautes-Pyrénées Marché gourmand Castelnau-Rivière-Basse Castelnau-Rivière-Basse Catégories d’évènement: Castelnau-Rivière-Basse

Marché gourmand 2021-09-03 19:00:00 – 2021-09-03 Place du Foirail CASTELNAU-RIVIERE-BASSE

Castelnau-Rivière-Basse Hautes-Pyrénées Castelnau-Rivière-Basse Marché gourmand organisé par la municipalité

Produits locaux & artisanat

Du producteur à l’assiette, produits à déguster sur place ou à emporter À partir de 19h

Place du Foirail mairie.castelnau.rb@wanadoo.fr +33 5 62 31 94 38 dernière mise à jour : 2021-08-12 par

