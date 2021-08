Casseneuil Casseneuil Casseneuil, Lot-et-Garonne Marché gourmand Casseneuil Casseneuil Catégories d’évènement: Casseneuil

Lot-et-Garonne

Marché gourmand Casseneuil, 21 août 2021, Casseneuil. Marché gourmand 2021-08-21 – 2021-08-21

Casseneuil Lot-et-Garonne Casseneuil Venez déguster nos produits locaux ou simplement prendre un verre entre amis ! Venez déguster nos produits locaux ou simplement prendre un verre entre amis ! Bal Occitan. Venez déguster nos produits locaux ou simplement prendre un verre entre amis ! Venez déguster nos produits locaux ou simplement prendre un verre entre amis ! Bal Occitan. +33 5 53 41 07 92 Venez déguster nos produits locaux ou simplement prendre un verre entre amis ! Venez déguster nos produits locaux ou simplement prendre un verre entre amis ! Bal Occitan. mairie casseneuil dernière mise à jour : 2021-06-25 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47

Détails Catégories d’évènement: Casseneuil, Lot-et-Garonne Autres Lieu Casseneuil Adresse Ville Casseneuil lieuville 44.44225#0.62412