Casseneuil Casseneuil Casseneuil, Lot-et-Garonne Marché gourmand Casseneuil Casseneuil Catégories d’évènement: Casseneuil

Lot-et-Garonne

Marché gourmand Casseneuil, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Casseneuil. Marché gourmand 2021-07-17 – 2021-07-17

Casseneuil Lot-et-Garonne Casseneuil Venez déguster nos produits locaux ou simplement prendre un verre entre amis ! Concert Gratuit dès 20h30. Venez déguster nos produits locaux ou simplement prendre un verre entre amis ! Concert Gratuit dès 20h30. +33 5 53 41 07 92 Venez déguster nos produits locaux ou simplement prendre un verre entre amis ! Concert Gratuit dès 20h30. Venez déguster nos produits locaux ou simplement prendre un verre entre amis ! Concert Gratuit dès 20h30. © Derenne

Détails Catégories d’évènement: Casseneuil, Lot-et-Garonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Casseneuil Adresse Ville Casseneuil lieuville 44.44225#0.62412