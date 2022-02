Marché gourmand – Batsch Gourmand Bernardswiller Bernardswiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bernardswiller

Marché gourmand – Batsch Gourmand Bernardswiller, 25 juin 2022, Bernardswiller.

2022-06-25 16:00:00

"Bernardswiller Associations" organise pour la première fois un marché de produits locaux avec restauration, animations, présentation des associations du village et jeux pour enfants. +33 6 80 62 34 41

