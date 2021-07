Lugasson Lugasson Gironde, Lugasson Marché Gourmand au Château Roquefort Lugasson Lugasson Catégories d’évènement: Gironde

Marché Gourmand au Château Roquefort Lugasson, 12 septembre 2021-12 septembre 2021, Lugasson. Marché Gourmand au Château Roquefort 2021-09-12 10:00:00 – 2021-09-12 18:00:00 Roquefort Château Roquefort

Lugasson Gironde Lugasson Cette année encore, le château Roquefort est heureux de vous ouvrir ses portes autour d’un marché gourmand.

De nombreux producteurs locaux seront présents avec leurs productions : huîtres, canard, épices, fromages, primeur, pâtisseries, glaces, bières, eaux de vie, limonades, bijoux fait main, peintures…

Des tables et des chaises seront installées afin de pouvoir déjeuner sur place.

Autour de ces stands, des ateliers gratuits seront proposés afin de compléter cette journée.

Les enfants sont les bienvenus, des animations leurs seront même spécialement dédiés.

Réservation nécessaire pour les ateliers gratuits, parking sur place, événement en extérieur et règles sanitaires en vigueur.

