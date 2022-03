Marché gourmand & artisanal Sancerre, 1 mai 2022, Sancerre.

Marché gourmand & artisanal Sancerre

2022-05-01 10:00:00 – 2022-05-01

Sancerre Cher

Marché gourmand et artisanal organisé par “Amigny en avant” regroupant plus de 60 exposants.

Tombola, buvette et buffet sur place.

Avec la participation du Manège “Le Lutin”

L’association “Amigny en avant” vous propose son 13e marché gourmand et artisanal.

domainecherrier@wanadoo.fr +33 6 82 85 37 21

Marché gourmand et artisanal organisé par “Amigny en avant” regroupant plus de 60 exposants.

Tombola, buvette et buffet sur place.

Avec la participation du Manège “Le Lutin”

©amignyenavant

Sancerre

dernière mise à jour : 2022-03-17 par