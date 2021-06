Argenton-sur-CreuseChâteauroux Argenton-sur-Creuse Châteauroux 36200, Argenton-sur-Creuse, Châteauroux Marché gourmand Argenton-sur-Creuse Châteauroux Argenton-sur-CreuseChâteauroux Catégories d’évènement: 36200

Marché gourmand Argenton-sur-Creuse Châteauroux, 18 juin 2021-18 juin 2021, Argenton-sur-CreuseChâteauroux. Marché gourmand 2021-06-18 18:00:00 18:00:00 – 2021-06-18 22:30:00

Argenton-sur-Creuse 36200 Argenton-sur-Creuse Châteauroux 36200 Châteauroux L’ Office de Tourisme de la Vallée de la Creuse organise son 1er marché gourmand en semi-nocturne.

L' Office de Tourisme de la Vallée de la Creuse organise son 1er marché gourmand en semi-nocturne.

Une quinzaine de producteurs locaux animent la Promenade du Rabois sur les bords de Creuse en présentant leurs produits : miel, bière, viande bovine, safran, confitures, herbes aromatiques, fromage de chèvres, apéritif, lumas… Possibilité de manger sur place. Réservés exclusivement aux producteurs locaux … A partir de 18h.

Une quinzaine de producteurs locaux animent la Promenade du Rabois sur les bords de Creuse en présentant leurs produits : miel, bière, viande bovine, safran, confitures, herbes aromatiques, fromage de chèvres, apéritif, lumas… Possibilité de manger sur place. Réservés exclusivement aux producteurs locaux … A partir de 18h. ©otlavalleedelaCreuse

