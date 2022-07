Marché gourmand animé Lanfains, 17 juillet 2022, Lanfains.

Marché gourmand animé

La Ferme du Rocher Lanfains Côtes d’Armor

2022-07-17 – 2022-07-17

Lanfains

Côtes d’Armor

Lanfains

Le collectif de producteurs locaux et Bio Marché Nomade organise son 2è marché gourmand animé. Le principe est simple, les convives viennent rencontrer les producteurs locaux ( une trentaine sera présente) et acheter les produits qui les intéressent. Ils peuvent ensuite les déguster sur place (barbecues, tables et nécessaires pour manger à l’abri).

11h animation nature avec Marion Espinasse

12h15/13h45 duo Morsgael

14h/15h duo Régis Huiban et Gildas Le Buhé

15h30 balade contée avec Vassili Ollivro

17h Duo Régis Huiban et Gildas Le Buhé

L’après-midi des animations seront proposées : musique, jeux en bois, visite de la ferme… Tout pour passer un moment convivial et ludique en famille. Les enfants pourront s’essayer autour de l’atelier poterie de Florence, découvrir le tour à bois…

https://www.alafermedurocher.fr/

Le collectif de producteurs locaux et Bio Marché Nomade organise son 2è marché gourmand animé. Le principe est simple, les convives viennent rencontrer les producteurs locaux ( une trentaine sera présente) et acheter les produits qui les intéressent. Ils peuvent ensuite les déguster sur place (barbecues, tables et nécessaires pour manger à l’abri).

11h animation nature avec Marion Espinasse

12h15/13h45 duo Morsgael

14h/15h duo Régis Huiban et Gildas Le Buhé

15h30 balade contée avec Vassili Ollivro

17h Duo Régis Huiban et Gildas Le Buhé

L’après-midi des animations seront proposées : musique, jeux en bois, visite de la ferme… Tout pour passer un moment convivial et ludique en famille. Les enfants pourront s’essayer autour de l’atelier poterie de Florence, découvrir le tour à bois…

Lanfains

dernière mise à jour : 2022-07-08 par