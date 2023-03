Marché gourmand à Salviac Salviac Catégories d’Évènement: Lot

Salviac

Marché gourmand à Salviac, 9 août 2023, Salviac . Marché gourmand à Salviac Plaine des jeux Salviac Lot

2023-08-09 18:30:00 18:30:00 – 2023-08-09 Salviac

Lot Présence de producteurs et restaurateurs.

Restauration sur place avec animation musicale.

Repas à choisir parmi les exposants et à déguster sur les tables . Venez profiter du marché gourmand de producteurs organisé par l’Union des Commerçants, Artisans et Professions Libérales de Salviac ! Une soirée en famille ou entre amis avec différents menus proposés par les exposants. ©G.Roset

Salviac

dernière mise à jour : 2023-03-02 par

Détails Catégories d’Évènement: Lot, Salviac Autres Lieu Salviac Adresse Plaine des jeux Salviac Lot Ville Salviac Departement Lot Lieu Ville Salviac

Salviac Salviac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salviac /

Marché gourmand à Salviac 2023-08-09 was last modified: by Marché gourmand à Salviac Salviac 9 août 2023 Lot Plaine des jeux Salviac Lot Salviac

Salviac Lot