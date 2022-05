Marché Gourmand à Maxou Maxou Maxou Catégories d’évènement: Lot

Maxou

Marché Gourmand à Maxou Maxou, 8 juin 2022, Maxou. Marché Gourmand à Maxou Maxou

2022-06-08 18:00:00 – 2022-06-08 21:00:00

Maxou Lot Maxou Le marché des Carrières devient nocturne! La période estivale arrivant et les jours s’allongeant, le marché des Carrières lancé début juin devient nocturne !

Tous les mercredis dès 18h, vous pourrez venir y faire vos emplettes avec possibilité de manger sur place dans un cadre idyllique ou d’emporter votre diner. © Lisa Da Ascençao Marché goumand 900e (6)

Maxou

dernière mise à jour : 2022-05-12 par OT Cahors – Vallée du Lot

Détails Catégories d’évènement: Lot, Maxou Autres Lieu Maxou Adresse Ville Maxou lieuville Maxou Departement Lot

Maxou Maxou Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/maxou/

Marché Gourmand à Maxou Maxou 2022-06-08 was last modified: by Marché Gourmand à Maxou Maxou Maxou 8 juin 2022 Lot Maxou

Maxou Lot