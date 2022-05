Marché gourmand à Limogne Limogne-en-Quercy Limogne-en-Quercy Catégories d’évènement: Limogne-en-Quercy

Marché gourmand à Limogne Limogne-en-Quercy, 26 mai 2022, Limogne-en-Quercy.

2022-05-26 18:00:00 18:00:00 – 2022-05-26 23:30:00 23:30:00

Limogne-en-Quercy Lot Stands, jeux enfants .. le tout animé par le groupe ‘Les Chromatisés’ -> Chant d’ambiance plutôt calme Les règlements pour les stands se feront auprès de la Quincaillerie Morel Bassoul L’APIL de Limogne en Quercy organise le retour du Grand Marché Gourmand (mis en sommeil depuis 2 ans cause COVID) dans le centre du village ! Stands, jeux enfants .. le tout animé par le groupe ‘Les Chromatisés’ -> Chant d’ambiance plutôt calme Les règlements pour les stands se feront auprès de la Quincaillerie Morel Bassoul ©APIL_Limogne

