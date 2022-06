Marché gourmand à Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival Catégories d’évènement: Lacapelle-Marival

un concert avec le groupe Esta’Fêtes L’amicale des sapeurs pompiers de Lacapelle Marival organise sur la prairie du château un vide greniers, suivi d’un marché gourmand animé par un concert avec le groupe Esta’Fêtes ! +33 6 62 11 39 59 vide greniers de 8h à 17h

