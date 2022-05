Marché Gourmand à Cambayrac Cambayrac Cambayrac Catégories d’évènement: 46140

Carnac : vendredi 15 juillet

Sauzet : vendredi 29 juillet

Cambayrac : jeudi 4 août

Trébaïx : jeudi 18 août. Merci d'apporter vos couverts. L'association Vivre au Pays de Sauzet organise des marchés gourmands tout l'été dans les villages. +33 6 80 42 90 87

Sauzet : vendredi 29 juillet

Cambayrac : jeudi 4 août

Trébaïx : jeudi 18 août. Merci d’apporter vos couverts. Cambayrac

