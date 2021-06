Brengues Brengues Brengues, Lot Marché Gourmand à Brengues Brengues Brengues Catégories d’évènement: Brengues

Lot

Marché Gourmand à Brengues 2021-07-29 18:00:00 – 2021-07-29
Brengues Lot Brengues

Brengues Lot Brengues Le comité des fêtes vous convie à un marché gourmand. Venez découvrir et déguster des produits locaux dans un cadre champêtre et festif.

Animation musicale et restauration sur place et artisanat. +33 5 65 40 02 56 @Comité des fêtes brengues dernière mise à jour : 2021-06-24 par

