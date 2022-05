Marché Gourmand à Brengues Brengues Brengues Catégories d’évènement: 46320

Brengues 46320 Brengues 17h début du marché gourmand

19h30 concert gratuit Le comité des fêtes vous convie à un marché gourmand. Venez découvrir et déguster des produits locaux dans un cadre champêtre et festif.

Animation musicale et restauration sur place. +33 5 65 39 78 83 17h début du marché gourmand

19h30 concert gratuit @Comité des fêtes brengues

